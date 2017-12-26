Моуріньо вважає, що 300 мільйонів витрачених на трансфери - замала сума, якої недостатньо для побудови хорошої команди
|Жозе Моуріньо
Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуріньо безглуздо виправдовувався після нічиєї з Борнмутом (2:2), яку дияволи врятували у доданий час.
Про це повідомляє ВВС.
"Ми другий сезон намагаємося перебудувати команду, яка не є однією з найкращих у світі. Манчестер Сіті купує фуллбека за ціною нападників. 300 мільйонів мало. Ціни для великих клубів не такі, як для всіх інших", - вважає тренер.
За словами португальця, клуби з великою історією в невигідному становищі саме через неї.
"Коли говорите про тиск в боротьбі за чемпіонство у Прем'єр-лізі, то потрібно розуміти, що Тоттенгем не має такого тиску, тому що це клуб не з такою великою історією, як у нас. На Арсенал немає такого тиску. На Челсі теж", - цитує Моуріньо спортарена.
Нагадаємо, що Моуріньо вдарили пляшкою по голові й облили молоком у масовій бійці після матчу МЮ - Ман Сіті.
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