61 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]26.12.2017 23:40
Яремчук не допоміг Генту перемогти Андерлехт у чемпіонаті Бельгії
|Роман Яремчук / ФК Гент
У матчі 21-го туру чемпіонату Бельгії Гент українця Романа Яремчука поступився вдома Андерлехту (0:1).
Про це повідомляє Команда №1.
Екс-гравець Динамо вийшов на поле на 63-ій хвилині, утім допомогти своєму клубу не зміг.
Нагадаємо, що Яремчук забив переможний гол у ворота Шарлеруа.
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