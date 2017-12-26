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26.12.2017  23:40

Яремчук не допоміг Генту перемогти Андерлехт у чемпіонаті Бельгії

Роман Яремчук / ФК Гент

У матчі 21-го туру чемпіонату Бельгії Гент українця Романа Яремчука поступився вдома Андерлехту (0:1).

Про це повідомляє Команда №1.

Екс-гравець Динамо вийшов на поле на 63-ій хвилині, утім допомогти своєму клубу не зміг.

Нагадаємо, що Яремчук забив переможний гол у ворота Шарлеруа.
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