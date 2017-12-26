Лаціо переміг Фіорентину в 1/4 фіналу Кубку Італії

Лаціо - Фіорентина / ФК Фіорентина

У першому матчі чвертьфіналу римський Лаціо, завдяки голу Лулича на 5-ій хвилині матчу, вибив Фіорентину з Кубку Італії.

Кубок Італії

1/4 фіналу

26 грудня

Лаціо - Фіорентина 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 - 5 Лулич

Інші пари 1/4 фіналу:

Ювентус - Торіно 03.01.2018

Аталанта - Наполі 02.01.2018

Мілан - Інтер 27.12.2017