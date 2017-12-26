46 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.12.2017 23:50
Лаціо переміг Фіорентину в 1/4 фіналу Кубку Італії
|Лаціо - Фіорентина / ФК Фіорентина
У першому матчі чвертьфіналу римський Лаціо, завдяки голу Лулича на 5-ій хвилині матчу, вибив Фіорентину з Кубку Італії.
Кубок Італії
1/4 фіналу
26 грудня
Лаціо - Фіорентина 1:0 (1:0, 0:0)
Гол: 1:0 - 5 Лулич
#TIMCup #LazioFiorentina 1-0 FT!— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 26 декабря 2017 г.
😉 Capitan #Lulic ci porta in semifinale di 🏆 #TIMCup! #ForzaLazio #AvantiLazio ⚪️🔵 pic.twitter.com/c0kwqXBqGW
Інші пари 1/4 фіналу:
Ювентус - Торіно 03.01.2018
Аталанта - Наполі 02.01.2018
Мілан - Інтер 27.12.2017
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