Кварцяний очолить команду з УПЛ?

Віталій Кварцяний

Керівництво Вереса у найближчі дні звільнить Юрія Вірта з посади головного тренера.

Причини такого рішення достеменно не відомі.

Клуб розглядає кілька кандидатур на тренерське крісло рівненської команди. Головний претендент - Віталій Кварцяний, пише

Як відомо, Кварцяний покинув тренерський пост Волині ще в липні, а 30 листопада перестав бути і президентом луцького клубу.

Проте, на початку грудня він був переобраний головою Федерації футболу Волині.

Раніше була інформація, що Кварцяний не збирається повертатися до тренерської роботи.