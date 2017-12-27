320 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.12.2017 14:24
Кварцяний очолить команду з УПЛ?
|Віталій Кварцяний
Керівництво Вереса у найближчі дні звільнить Юрія Вірта з посади головного тренера.
Причини такого рішення достеменно не відомі.
Клуб розглядає кілька кандидатур на тренерське крісло рівненської команди. Головний претендент - Віталій Кварцяний, пише
Як відомо, Кварцяний покинув тренерський пост Волині ще в липні, а 30 листопада перестав бути і президентом луцького клубу.
Проте, на початку грудня він був переобраний головою Федерації футболу Волині.
Раніше була інформація, що Кварцяний не збирається повертатися до тренерської роботи.
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