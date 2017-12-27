Чорноморцю загрожують санкції за борг перед колишнім тренером

Чорноморець заборгував екс-тренеру одеситів Олександру Бабичу 114 тисяч гривень.

Про це інформує журналіст каналів Футбол 1/2 Ігор Бурбас.

Чорноморцю варто переглянути політику взаємовідносин з тренерами. Дулуба змусили повернути все зароблене, Бабичу не віддають обіцяний борг. Дедлайн - 31 грудня. Далі - Палата з вирішення спорів..КДК..санкції. Хіба 114 тис.грн. важать більше за турнірні очки і більше за репутацію? — Igor Burbas (@iburbas) 27 грудня 2017 р.

Борг потрібно погасити до 31 грудня. В іншому випадку справа буде передана до Палати з вирішення суперечок, а клубу будуть загрожувати санкції з боку КДК ФФУ у вигляді позбавлення очок.

Нагадаємо, Олександр Бабич покинув Чорноморець в серпні цього року.

Як відомо, нещодавно Чорноморець призначив Фролова на посаду головного тренера без згоди власника клубу.