Чорноморцю загрожують санкції за борг перед колишнім тренером
Чорноморець заборгував екс-тренеру одеситів Олександру Бабичу 114 тисяч гривень.
Про це інформує журналіст каналів Футбол 1/2 Ігор Бурбас.
Чорноморцю варто переглянути політику взаємовідносин з тренерами. Дулуба змусили повернути все зароблене, Бабичу не віддають обіцяний борг. Дедлайн - 31 грудня. Далі - Палата з вирішення спорів..КДК..санкції. Хіба 114 тис.грн. важать більше за турнірні очки і більше за репутацію?— Igor Burbas (@iburbas) 27 грудня 2017 р.
Борг потрібно погасити до 31 грудня. В іншому випадку справа буде передана до Палати з вирішення суперечок, а клубу будуть загрожувати санкції з боку КДК ФФУ у вигляді позбавлення очок.
Нагадаємо, Олександр Бабич покинув Чорноморець в серпні цього року.
Як відомо, нещодавно Чорноморець призначив Фролова на посаду головного тренера без згоди власника клубу.
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