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27.12.2017  15:04

Чорноморцю загрожують санкції за борг перед колишнім тренером

 

Чорноморець заборгував екс-тренеру одеситів Олександру Бабичу 114 тисяч гривень.

Про це інформує журналіст каналів Футбол 1/2 Ігор Бурбас.

Борг потрібно погасити до 31 грудня. В іншому випадку справа буде передана до Палати з вирішення суперечок, а клубу будуть загрожувати санкції з боку КДК ФФУ у вигляді позбавлення очок.

Нагадаємо, Олександр Бабич покинув Чорноморець в серпні цього року.

Як відомо, нещодавно Чорноморець призначив Фролова на посаду головного тренера без згоди власника клубу.
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