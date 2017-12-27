88 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.12.2017 15:23
Зоря відмовилася від придбання французького форварда
|Давід Фопала
Зоря відмовилася від ідеї трансферу француза Давида Фопали.
Раніше повідомлялося, що луганчани проявляють предметний інтерес до форварда, проте сторони не домовилися щодо умов трудової угоди, пише Sportarena.
Раніше була інформація, що Зоря визначилася зі спаринг-партнерами на турецькому зборі.
Також нещодавно Зоря підписала 22-річного камерунця, який грав у Росії.
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