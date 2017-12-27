Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
88 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
27.12.2017  15:23

Зоря відмовилася від придбання французького форварда

Давід Фопала

Зоря відмовилася від ідеї трансферу француза Давида Фопали.

Раніше повідомлялося, що луганчани проявляють предметний інтерес до форварда, проте сторони не домовилися щодо умов трудової угоди, пише Sportarena.

Раніше була інформація, що Зоря визначилася зі спаринг-партнерами на турецькому зборі.

Також нещодавно Зоря підписала 22-річного камерунця, який грав у Росії.
Читай також
Зоря продовжила контракт з нападником
Зоря продовжила контракт із молодим нападником
Зоря підписала 22-річного камерунця, який грав у Росії


Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
06.12.2017
Футбол

Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
17:33
Хокей. Збірна України (U-18) вирушила на турнір в Будапешт
17:12
Футбол. Новачок Динамо відпочиває в Домінікані
16:43
Футбол. Тренер Вереса не коментує інформацію про свою відставку
16:35
Футбол. Рахаєв офіційно очолив клуб Першої ліги
16:11
Футбол. Експерт Профутболу увійде в тренерський штаб Полісся
15:45
Футбол. Двох ультрас Зорі звільнили з полону ЛНР
15:42
Футбол. Фонсека не знає, чи працюватиме з Шахтарем в наступному сезоні
15:23
Футбол. Зоря відмовилася від придбання французького форварда
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 




Інтерв'ю
 
Публікації
07.12.2017

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Рафаїлов: Я не даю інтерв'ю телеканалу Футбол. І рекомендую нашим футболістам
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!