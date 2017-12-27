Фонсека не знає, чи працюватиме з Шахтарем в наступному сезоні

Паулу Фонсека

Паулу Фонсека не знає, чи працюватиме з Шахтарем в наступному сезоні.

Про це заявив сам португальський нападник.

"Це залежить не тільки від мене. Якщо це питання буде поставлене, то я подумаю і прийму до уваги всі фактори, в тому числі те, що я себе добре почуваю в клубі і в країні", - сказав він.

"Зрозуміло, що все це повинно бути обдуманим. Але це питання зараз мене взагалі не турбує. Зараз мене хвилює підготовка Шахтаря до другої частини сезону. Поки я тут, я тілом і душею з клубом", - цитує Фонсеку Газета по-українськи.

Раніше була інформація, що англійський клуб хоче запросити Фонсеку на посаду головного тренера.