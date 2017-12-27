177 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.12.2017 15:42
Фонсека не знає, чи працюватиме з Шахтарем в наступному сезоні
|Паулу Фонсека
Паулу Фонсека не знає, чи працюватиме з Шахтарем в наступному сезоні.
Про це заявив сам португальський нападник.
"Це залежить не тільки від мене. Якщо це питання буде поставлене, то я подумаю і прийму до уваги всі фактори, в тому числі те, що я себе добре почуваю в клубі і в країні", - сказав він.
"Зрозуміло, що все це повинно бути обдуманим. Але це питання зараз мене взагалі не турбує. Зараз мене хвилює підготовка Шахтаря до другої частини сезону. Поки я тут, я тілом і душею з клубом", - цитує Фонсеку Газета по-українськи.
Раніше була інформація, що англійський клуб хоче запросити Фонсеку на посаду головного тренера.
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