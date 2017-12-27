79 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.12.2017 15:45
Двох ультрас Зорі звільнили з полону ЛНР
16 людей, яких утримували у так званій "ЛНР", передали українській владі.
Відомо, що серед звільнених з Луганська є двоє фанатів футбольного клубу Зоря Владислав Овчаренко та Артем Ахмеров, яких невизнана влада ЛНР "засудила" до тривалих термінів ув'язнення за звинуваченням у "шпигунстві" на користь України.
Про це повідомляє паблік Зоря Ультрас.
Раніше була інформація, що чотирьох ультрас Зорі в Луганську арештували за шпигунство.
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