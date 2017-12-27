113 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.12.2017 16:11
Експерт Профутболу увійде в тренерський штаб Полісся
|Максим Калініченко
Колишній гравець збірної України і експерт Профутболу Максим Калініченко працюватиме в Поліссі.
Про це розповів новоспечений тренер клубу Володимир Призетко.
"У мене помічник - це Максим Калиниченко. Це мій товариш, і мені з ним комфортно працювати. У нас збігаються погляди і бажання в плані футболу", - зазначив тренер.
"Офіційно він помічник, але ми спілкуємося на рівних. Так, за результат відповідаю я і несу відповідальність. А далі життя покаже"- цитує Призетка
Відзначимо, що перед Призетком стоїть завдання вивести Полісся в Першу лігу за підсумками сезону 2018/2019.
Раніше була інформація, що Калініченко може очолити Геліос.
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