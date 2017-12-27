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27.12.2017  16:35

Рахаєв офіційно очолив клуб Першої ліги

Ігор Рахаєв / Спортарена

Геліос призначив на посаду головного тренера Ігоря Рахаєва.

Деталі угоди не повідомляються.

На посту головного тренера Рахаєв змінить Сергія Сізіхіна, якого відправили у відставку на початку грудня.

Нагадаємо, що попереднім місцем роботи 44-річного фахівця був казахський Актобе.
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