Рахаєв офіційно очолив клуб Першої ліги

Ігор Рахаєв / Спортарена

Геліос призначив на посаду головного тренера Ігоря Рахаєва.

Деталі угоди не повідомляються.

На посту головного тренера Рахаєв змінить Сергія Сізіхіна, якого відправили у відставку на початку грудня.



Нагадаємо, що попереднім місцем роботи 44-річного фахівця був казахський Актобе.