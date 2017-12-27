61 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]27.12.2017 16:35
Рахаєв офіційно очолив клуб Першої ліги
|Ігор Рахаєв / Спортарена
Геліос призначив на посаду головного тренера Ігоря Рахаєва.
Деталі угоди не повідомляються.
На посту головного тренера Рахаєв змінить Сергія Сізіхіна, якого відправили у відставку на початку грудня.
Нагадаємо, що попереднім місцем роботи 44-річного фахівця був казахський Актобе.
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