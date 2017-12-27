Тренер Вереса не коментує інформацію про свою відставку

Юрій Вірт / ФК Верес

Головний тренер Вереса Юрій Вірт відмовився коментувати інформацію про свою можливу відставку.

Як відомо, раніше повідомлялося, що Верес очолить Віталій Кварцяний.

"Поки без коментарів. Нічого не буду говорити на цю тему", - сказав він.

На питання, коли він спілкувався з президентом клубу, Вірт відповів: "Теж нічого поки не скажу".

"На який термін розрахований діючий контракт? Влітку закінчується", - цитує Вірта MatchDay.

Нагадаємо, нещодавно Вірт озвучив завдання команди на цей сезон.