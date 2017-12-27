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27.12.2017  21:21

Зінченко так і не отримав шанс зіграти в останній грі Ман Сіті у 2017 році

 

Українець Олександр Зінченко не потрапив у заявку Манчестер Сіті на матч 20-го туру АПЛ проти Ньюкасла. 

Таким чином, останній матч у 2017 році містяни проведуть без українського лівофлангового футболіста. 

На позиціях, на якій міг зіграти Зінченко головний тренер Сіті Пеп Гвардіола виставив Луїса да Силву та Ілкая Гюндюгана. 

Додамо, що Манчестер Сіті ще не програв жодного матчу у чемпіонаті-2017/18, випереджаючи Манчестер Юнайтед на 12 очок. 

Нагадаємо, Зінченко відіграв повний матч за Ман Сіті в Кубку ліги проти Лестера (1:1). Команди визначили переможця в серії пенальті (3:4), а Зінченко провів на полі всі 120 хвилин.

13 грудня Зінченко дебютував в АПЛ, вийшовши на заміну у матчі проти Свонсі (4:0).
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