Воротареві Олімпіка пророкують перехід у великий клуб

Заурі Махарадзе/ФК Олімпік

Воротар Олімпіка Заурі Махарадзе демонструє гарну гру у своїй команді і заслуговує піти на підвищення у великий клуб.

Про це заявив тренер воротарів донеччан Станіслав Тищенко.

"Я думаю, що він заслуговує переходу в велику команду. Але такий крок в кар'єрі кожного футболіста повинен бути правильним, з чималою часткою везіння, щоб він зміг розкритися так само, як в Олімпіку", - вважає спеціаліст.

"У нас він знаходиться в сприятливому середовищі, де є можливість проявляти свої найкращі якості. Тому я бажаю йому в майбутньому піти на підвищення, щоб розкритися ще більше", - цитує Тищенка офіційний сайт Олімпіка.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Махарадзе провів 18 матчів за Олімпік, пропустивши у них 25 голів. На його рахунку - 6 "сухих" поєдинків.

Раніше повідомлялося, що Махарадзе став найкращим гравцем Олімпіка у 2017 році за версією вболівальників.

Також стало відомо, коли Карпати й Олімпік дограють матч 18-го туру УПЛ.