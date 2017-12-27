Аутсайдер Другої ліги призначив вже четвертого керманича за сезон

Микола Федорко/ingulec.com

Інгулець-2 із Петрово, який займає передостанню сходинку у групі Б першості Другої ліги призначив нового керманича.

47-річний Микола Федорко став вже четвертим головним тренером, який працював у команді з Петрового Кіровоградської області протягом останніх шести місяців.

Команда починала сезон під керівництвом Андрія Кононенка, потім її тренували Едуард Павлов і Олександр Гуменюк.

У тренерському резюме Федорка значаться Кримтеплиця з Молодіжного та хмельницькі Динамо та Поділля. Останнє місце роботи він залишив ще у 2015-му.

Нагадаємо, раніше президент Інгульця, який виступає у Першій лізі, розповів про гарні фінансові умови для футболістів у його команді.

Раніше президент Інгульця виплатив футболістам бонус у розмірі 1 мільйона гривень.