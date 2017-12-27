108 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.12.2017 22:31
Аутсайдер Другої ліги призначив вже четвертого керманича за сезон
|Микола Федорко/ingulec.com
Інгулець-2 із Петрово, який займає передостанню сходинку у групі Б першості Другої ліги призначив нового керманича.
47-річний Микола Федорко став вже четвертим головним тренером, який працював у команді з Петрового Кіровоградської області протягом останніх шести місяців.
Команда починала сезон під керівництвом Андрія Кононенка, потім її тренували Едуард Павлов і Олександр Гуменюк.
У тренерському резюме Федорка значаться Кримтеплиця з Молодіжного та хмельницькі Динамо та Поділля. Останнє місце роботи він залишив ще у 2015-му.
Нагадаємо, раніше президент Інгульця, який виступає у Першій лізі, розповів про гарні фінансові умови для футболістів у його команді.
Раніше президент Інгульця виплатив футболістам бонус у розмірі 1 мільйона гривень.
Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
06.12.2017
Футбол
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
27.12.2017
Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua