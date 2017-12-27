93 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]27.12.2017 23:39
Ман Сіті завершив рік скромною перемогою над Ньюкаслом. Матч 20-го туру чемпіонату Англії
|Манчестер Сіті завершив 2017 рік перемогою/Twitter MCFC
Манчестер Сіті спромігся завершити першу половину сезону-2017/18 без поразок у першості АПЛ.
Так, у 20-му турі чемпіонату команда Хосепа Гвардіоли переграла Ньюкасл 1:0.
Єдиний м'яч записав на свій рахунок Рахім Стерлінг.
FT | ⚫️ 0-1 🔵 #nufcvcity— Manchester City (@ManCity) 27 грудня 2017 р.
YES! @sterling7's 17th of the season is just enough to secure the win. Well done, boys! 😆 pic.twitter.com/gseZ2b04ml
Манчестер Сіті здобув вже 18 перемогу в АПЛ поспіль.
Чемпіонат Англії
Прем'єр-ліга
20-й тур
27 грудня
Ньюкасл - Манчестер Сіті - 0:1 (0:1)
Гол: 31 Стерлінг
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Манчестер Сіті
|20
|19
|1
|0
|61-12
|58
|2
|Манчестер Юнайтед
|20
|13
|4
|3
|43-16
|43
|3
|Челсі
|20
|13
|3
|4
|34-14
|42
|4
|Ліверпуль
|20
|10
|8
|2
|46-23
|38
|5
|Тоттенгем
|20
|11
|4
|5
|39-20
|37
|6
|Арсенал
|19
|10
|4
|5
|34-23
|34
|7
|Бернлі
|20
|9
|6
|5
|18-17
|33
|8
|Лестер
|20
|7
|6
|7
|30-30
|27
|9
|Евертон
|20
|7
|6
|7
|24-30
|27
|10
|Вотфорд
|20
|7
|4
|9
|29-35
|25
|11
|Гаддерсфілд
|20
|6
|5
|9
|18-32
|23
|12
|Брайтон
|20
|5
|6
|9
|15-25
|21
|+1
|13
|Сток Сіті
|20
|5
|5
|10
|23-41
|20
|-1
|14
|Саутгемптон
|20
|4
|7
|9
|20-30
|19
|15
|Ньюкасл
|20
|5
|3
|12
|19-30
|18
|16
|Крістал Пелас
|19
|4
|6
|9
|16-29
|18
|17
|Вест Гем
|20
|4
|6
|10
|22-38
|18
|18
|Борнмут
|20
|4
|5
|11
|18-31
|17
|19
|Вест Бромвіч
|20
|2
|9
|9
|14-27
|15
|20
|Свонсі
|20
|3
|4
|13
|11-31
|13
Раніше повідомлялося, що українець Олександр Зінченко не потрапив навіть до заявки Ман Сіті на матч із Ньюкаслом.
Напередодні головні конкурент Ман Сіті земляки з МЮ ледь не програли Борнмуту.
Читай також
Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
06.12.2017
Футбол
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
27.12.2017
Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua