Ман Сіті завершив рік скромною перемогою над Ньюкаслом. Матч 20-го туру чемпіонату Англії

Манчестер Сіті спромігся завершити першу половину сезону-2017/18 без поразок у першості АПЛ.

Так, у 20-му турі чемпіонату команда Хосепа Гвардіоли переграла Ньюкасл 1:0.

Єдиний м'яч записав на свій рахунок Рахім Стерлінг.

FT | ⚫️ 0-1 🔵 #nufcvcity



YES! @sterling7's 17th of the season is just enough to secure the win. Well done, boys! 😆 pic.twitter.com/gseZ2b04ml