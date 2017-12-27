Ман Сіті завершив рік скромною перемогою над Ньюкаслом. Матч 20-го туру чемпіонату Англії

Манчестер Сіті завершив 2017 рік перемогою/Twitter MCFC

Манчестер Сіті спромігся завершити першу половину сезону-2017/18 без поразок у першості АПЛ.

Так, у 20-му турі чемпіонату команда Хосепа Гвардіоли переграла Ньюкасл 1:0.

Єдиний м'яч записав на свій рахунок Рахім Стерлінг.

FT | ⚫️ 0-1 🔵 #nufcvcity



YES! @sterling7's 17th of the season is just enough to secure the win. Well done, boys! 😆 pic.twitter.com/gseZ2b04ml — Manchester City (@ManCity) 27 грудня 2017 р.

Манчестер Сіті здобув вже 18 перемогу в АПЛ поспіль.

Чемпіонат Англії

Прем'єр-ліга

20-й тур

27 грудня

Ньюкасл - Манчестер Сіті - 0:1 (0:1)

Гол: 31 Стерлінг

№ І В Н П М О 1 Манчестер Сіті 20 19 1 0 61-12 58 2 Манчестер Юнайтед 20 13 4 3 43-16 43 3 Челсі 20 13 3 4 34-14 42 4 Ліверпуль 20 10 8 2 46-23 38 5 Тоттенгем 20 11 4 5 39-20 37 6 Арсенал 19 10 4 5 34-23 34 7 Бернлі 20 9 6 5 18-17 33 8 Лестер 20 7 6 7 30-30 27 9 Евертон 20 7 6 7 24-30 27 10 Вотфорд 20 7 4 9 29-35 25 11 Гаддерсфілд 20 6 5 9 18-32 23 12 Брайтон 20 5 6 9 15-25 21 +1 13 Сток Сіті 20 5 5 10 23-41 20 -1 14 Саутгемптон 20 4 7 9 20-30 19 15 Ньюкасл 20 5 3 12 19-30 18 16 Крістал Пелас 19 4 6 9 16-29 18 17 Вест Гем 20 4 6 10 22-38 18 18 Борнмут 20 4 5 11 18-31 17 19 Вест Бромвіч 20 2 9 9 14-27 15 20 Свонсі 20 3 4 13 11-31 13

Раніше повідомлялося, що українець Олександр Зінченко не потрапив навіть до заявки Ман Сіті на матч із Ньюкаслом.

Напередодні головні конкурент Ман Сіті земляки з МЮ ледь не програли Борнмуту.