Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
117 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
27.12.2017  23:58

Агент розповів, як найдорожчий захисник у світі ледь не переїхав в Україну

 Вірджіл ван Дейк/ФК Ліверпуль

Найдорожчий захисник у світі Вірджіл ван Дейк, який перейшов із Саутгемптона у Ліверпуль, міг у 2013 році опинитися у Металісті.

Про це повідомив агент ФІФА Олексій Люндовський. 

За його словами, тоді захисник із Нідерландів грав у місцевому Гронінгені, а Металіст був готовий заплатити за нього 3 мільйони євро. 

"Цілком підйомна сума для тодішніх українських грандів, та й тепер, вважаю, абсолютно робоча для захисників такого рівня. Металіст готовий був їх платити", - розповів Люндовський. 

"Все вирішувалося дуже швидко, і в найважливіший момент сам гравець визначив свою долю. Селтік вийшов з пропозицією тих же 3 млн євро. І тут сам ван Дайк прийняв рішення на користь шотландського гранда. Металіст же в підсумку придбав бразильця Родріго Моледо", - цитує агента СпортАрена.

Як повідомлялося, Ліверпуль заплатив за ван Дейка 75 мільйонів фунтів, перебивши пропозицію Ман Сіті на 15 мільйонів
Читай також
Хацкевич прояснив ситуацію із інтересом Динамо до екс-захисника Металіста
Турецький клуб може перешкодити Динамо підписати Моледо
Моледо став вільним агентом
Тоттенгем обіграв Саутгемптон, МЮ врятувався у грі з Борнмутом. Матчі 20-го туру чемпіонату Англії


Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
06.12.2017
Футбол

Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
00:18
Футбол. Мілан несподівано обіграв Інтер у матчі 1/4 фіналу Кубку Італії
27.12.2017
23:58
Футбол. Агент розповів, як найдорожчий захисник у світі ледь не переїхав в Україну
23:39
Футбол. Ман Сіті завершив рік скромною перемогою над Ньюкаслом. Матч 20-го туру чемпіонату Англії
22:57
Бокс. Ломаченко відреагував на виклик від Тайсона Ф'юрі
22:31
Футбол. Аутсайдер Другої ліги призначив вже четвертого керманича за сезон
22:19
Футбол. Воротареві Олімпіка пророкують перехід у великий клуб
21:49
Баскетбол. Дніпро не залишив шансів Будівельнику. Інші матчі 1/4 фіналу Кубку України
21:39
Бокс. Хитров розповів, коли він проведе наступний бій
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 


Touareg или Prado? Сделай свой выбор!


Інтерв'ю
 
Публікації
07.12.2017

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Рафаїлов: Я не даю інтерв'ю телеканалу Футбол. І рекомендую нашим футболістам
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!