Агент розповів, як найдорожчий захисник у світі ледь не переїхав в Україну

Вірджіл ван Дейк/ФК Ліверпуль

Найдорожчий захисник у світі Вірджіл ван Дейк, який перейшов із Саутгемптона у Ліверпуль, міг у 2013 році опинитися у Металісті.

Про це повідомив агент ФІФА Олексій Люндовський.

За його словами, тоді захисник із Нідерландів грав у місцевому Гронінгені, а Металіст був готовий заплатити за нього 3 мільйони євро.

"Цілком підйомна сума для тодішніх українських грандів, та й тепер, вважаю, абсолютно робоча для захисників такого рівня. Металіст готовий був їх платити", - розповів Люндовський.

"Все вирішувалося дуже швидко, і в найважливіший момент сам гравець визначив свою долю. Селтік вийшов з пропозицією тих же 3 млн євро. І тут сам ван Дайк прийняв рішення на користь шотландського гранда. Металіст же в підсумку придбав бразильця Родріго Моледо", - цитує агента СпортАрена.

Як повідомлялося, Ліверпуль заплатив за ван Дейка 75 мільйонів фунтів, перебивши пропозицію Ман Сіті на 15 мільйонів.