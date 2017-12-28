Агент розповів, як найдорожчий захисник у світі ледь не переїхав в Україну
|Вірджіл ван Дейк/ФК Ліверпуль
Найдорожчий захисник у світі Вірджіл ван Дейк, який перейшов із Саутгемптона у Ліверпуль, міг у 2013 році опинитися у Металісті.
Про це повідомив агент ФІФА Олексій Люндовський.
За його словами, тоді захисник із Нідерландів грав у місцевому Гронінгені, а Металіст був готовий заплатити за нього 3 мільйони євро.
"Цілком підйомна сума для тодішніх українських грандів, та й тепер, вважаю, абсолютно робоча для захисників такого рівня. Металіст готовий був їх платити", - розповів Люндовський.
"Все вирішувалося дуже швидко, і в найважливіший момент сам гравець визначив свою долю. Селтік вийшов з пропозицією тих же 3 млн євро. І тут сам ван Дайк прийняв рішення на користь шотландського гранда. Металіст же в підсумку придбав бразильця Родріго Моледо", - цитує агента СпортАрена.
Як повідомлялося, Ліверпуль заплатив за ван Дейка 75 мільйонів фунтів, перебивши пропозицію Ман Сіті на 15 мільйонів.
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