134 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]28.12.2017 14:20
Лідер Зорі досі не визначився із своїм майбутнім у команді
|Євген Опанасенко/ФК Зоря
Лідер Зорі Євген Опанасенко поки що не визначився із своїм майбутнім.
У захисника є варіанти продовження кар'єри в інших клубах, проте усі вони доволі неконкретні.
Проте й у Зорі не дають чіткої відповіді щодо продовження співробітництва із гравцем.
Попередній контракт луганців із фланговим гравцем завершився 20 грудня, але, судячи з усього, у клубі очікують початку січня, коли команда вийде з відпустки, пише СпортАрена.
Як повідомлялося раніше, Зоря відмовилися від придбання французького форварда.
Також нещодавно Зоря підписала 22-річного камерунця, який грав у Росії.
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