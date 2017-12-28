Лідер Зорі досі не визначився із своїм майбутнім у команді

Євген Опанасенко/ФК Зоря

Лідер Зорі Євген Опанасенко поки що не визначився із своїм майбутнім.

У захисника є варіанти продовження кар'єри в інших клубах, проте усі вони доволі неконкретні.

Проте й у Зорі не дають чіткої відповіді щодо продовження співробітництва із гравцем.

Попередній контракт луганців із фланговим гравцем завершився 20 грудня, але, судячи з усього, у клубі очікують початку січня, коли команда вийде з відпустки, пише СпортАрена.

Як повідомлялося раніше, Зоря відмовилися від придбання французького форварда.

Також нещодавно Зоря підписала 22-річного камерунця, який грав у Росії.