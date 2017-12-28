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28.12.2017  15:36

Тренерська мелодрама у Вересі: з'явилися несподівані кандидати на місце Вірта

 Роман Санжар/ФК Олімпік

У разі звільнення з посади керманича Вереса Юрія Вірта на тренерський пост рівнян претендуватиме декілька відомих спеціалістів.

Так, крім Віталія Кварцяного, про можливе призначення якого повідомлялося напередодні, біля керма Вереса можуть встати чинний тренер Олімпіка Роман Санжар, а також авторитетний спеціаліст Вадим Євтушенко, останнім місцем роботи якого був Черкаський Дніпро. 

Остаточно ситуація із головним тренером визначиться ввечері 29 грудня, пише СпортАрена.

Нагадаємо, що напередодні Вірт заявив, що не коментує інформацію щодо своєї відставки.
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