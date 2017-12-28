163 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]28.12.2017 15:59
Провідний захисник Зорі залишає команду
|Артем Сухоцький/ФК Зоря
Захисник Зорі Артем Сухоцький обіцяє визначиться із своїм майбутнім після Різдва.
Про це він розповів в коментарі для видання СпортАрена.
"Із новим клубом поки не визначився, проте у Зорі мене точно не буде", - заявив Сухоцький.
Нагадаємо, Сухоцький виступав за Зорю з початку 2016 року, за цей період він зіграв у луганській команді 53 поєдинки, у яких відзначився одним голом та результативною передачею.
Раніше повідомлялося, що поки що не вирішено долю Євгена Опанасенка у Зорі.
Як відомо, Зоря відмовилися від придбання французького форварда.
Також нещодавно Зоря підписала 22-річного камерунця, який грав у Росії.
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