Провідний захисник Зорі залишає команду

Артем Сухоцький/ФК Зоря

Захисник Зорі Артем Сухоцький обіцяє визначиться із своїм майбутнім після Різдва.

Про це він розповів в коментарі для видання СпортАрена.

"Із новим клубом поки не визначився, проте у Зорі мене точно не буде", - заявив Сухоцький.

Нагадаємо, Сухоцький виступав за Зорю з початку 2016 року, за цей період він зіграв у луганській команді 53 поєдинки, у яких відзначився одним голом та результативною передачею.

Раніше повідомлялося, що поки що не вирішено долю Євгена Опанасенка у Зорі.

Як відомо, Зоря відмовилися від придбання французького форварда.

Також нещодавно Зоря підписала 22-річного камерунця, який грав у Росії.