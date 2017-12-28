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28.12.2017  15:59

Провідний захисник Зорі залишає команду

 Артем Сухоцький/ФК Зоря

Захисник Зорі Артем Сухоцький обіцяє визначиться із своїм майбутнім після Різдва.

Про це він розповів в коментарі для видання СпортАрена.

"Із новим клубом поки не визначився, проте у Зорі мене точно не буде", - заявив Сухоцький.

Нагадаємо, Сухоцький виступав за Зорю з початку 2016 року, за цей період він зіграв у луганській команді 53 поєдинки, у яких відзначився одним голом та результативною передачею.

Раніше повідомлялося, що поки що не вирішено долю Євгена Опанасенка у Зорі.

Як відомо, Зоря відмовилися від придбання французького форварда.

Також нещодавно Зоря підписала 22-річного камерунця, який грав у Росії.


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