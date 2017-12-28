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28.12.2017  21:47

Шахтар запропонував Фонсеці новий контракт


Шахтар має намір утримати португальського фахівця Паулу Фонсеку і запропонував йому новий контракт.

Про це повідомляє Mais Futebol.

Гірники мають намір пролонгувати відносини з коучем ще на два роки і на поліпшених фінансових умовах. Зі свого боку, португалець не проти затриматися біля керма гірників, пише ua-football.

Нагадаємо, що Фонсека перебрався в Україну влітку минулого року. За цей час він встиг виграти з гірниками чемпіонат України, Кубок і Суперкубок країни.

Також фахівець був удостоєний звання Найкращий тренер України 2017-го року.
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