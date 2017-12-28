Шахтар запропонував Фонсеці новий контракт





Шахтар має намір утримати португальського фахівця Паулу Фонсеку і запропонував йому новий контракт.

Про це повідомляє Mais Futebol.

Гірники мають намір пролонгувати відносини з коучем ще на два роки і на поліпшених фінансових умовах. Зі свого боку, португалець не проти затриматися біля керма гірників, пише ua-football.

Нагадаємо, що Фонсека перебрався в Україну влітку минулого року. За цей час він встиг виграти з гірниками чемпіонат України, Кубок і Суперкубок країни.

Також фахівець був удостоєний звання Найкращий тренер України 2017-го року.