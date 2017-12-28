77 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.12.2017 22:47
Михалик залишається в Локомотиві
|Тарас Михалик
Український захисник московського Локомотива Тарас Михалик не збирається змінювати клуб.
Про це заявив сам гравець.
"Дякую, що розповіли новорічний жарт в ЗМІ. Мій контракт закінчується влітку 2018 року і планів про перехід поки немає. Мене цілком влаштовує моя робота в клубі лідера першості Росії під керівництвом Юрія Павловича Сьоміна", - сказав футболіст.
"Інформацію, що гуляє інтернетом щодо розриву контракту, прошу вважати недостовірною", – цитує Михалика Footboom.
Нагадаємо, що раніше з'явилася інформація про те, що Михалик хоче розірвати контракт з Локомотивом.
Читай також
Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
06.12.2017
Футбол
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua