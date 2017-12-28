Михалик залишається в Локомотиві

Тарас Михалик

Український захисник московського Локомотива Тарас Михалик не збирається змінювати клуб.

Про це заявив сам гравець.

"Дякую, що розповіли новорічний жарт в ЗМІ. Мій контракт закінчується влітку 2018 року і планів про перехід поки немає. Мене цілком влаштовує моя робота в клубі лідера першості Росії під керівництвом Юрія Павловича Сьоміна", - сказав футболіст.

"Інформацію, що гуляє інтернетом щодо розриву контракту, прошу вважати недостовірною", – цитує Михалика Footboom.

Нагадаємо, що раніше з'явилася інформація про те, що Михалик хоче розірвати контракт з Локомотивом.