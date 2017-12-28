Санжар - найкращий тренер УПЛ в 2017 році
|Роман Санжар
Головний тренер донецького Олімпіка Роман Санжар визнаний найкращим тренером української Прем'єр-ліги в 2017 році.
Про це повідомляє всеукраїнське об'єднання тренерів.
Санжар зумів набрати набрав 4,18 балів з 5 сумарно в п'яти категоріях: номінальний результат команди, труднощі в пошуку і управлінні підопічними, майстерність в роботі з кадрами, тренерська майстерність і накопичувальний критерій.
Відзначимо, що наставник донеччан зумів обійти тренера іншої донецької команди Пауло Фонсека, а також головного тренера луганської Зорі Юрія Вернидуба.
Відразу після трійки лідерів розмістився наставник Олександрії Володимир Шаран, а тренер Динамо Олександр Хацкевич розташувався лише на п'ятому місці.
В цьому році Олімпік зумів вперше в історії вийти в Єврокубки, а також піднявся на 4 місце в чемпіонаті України.
Раніше Санжар заявив, що залишається в Олімпіку.
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