53 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]28.12.2017 23:36
Венгер повторив рекорд Фергюсона за кількістю матчів в АПЛ
|Арсен Венгер
Головний тренер Арсенала Арсен Венгер провів 810-й матч в англійській Прем'єр-лізі у якості наставника.
Таким матчем для французького наставника став Крістал Пелас – Арсенал у 20 турі АПЛ. Таким чином, 68-річний тренер повторив рекорд екс-наставника Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона.
Свій перший матч в АПЛ Венгер провів у жовтні 1996 року.
Нагадаємо, що 800-й матч Венгера прийшовся на 10-й тур АПЛ.
Читай також
Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
06.12.2017
Футбол
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua