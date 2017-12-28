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28.12.2017  23:36

Венгер повторив рекорд Фергюсона за кількістю матчів в АПЛ

Арсен Венгер

Головний тренер Арсенала Арсен Венгер провів 810-й матч в англійській Прем'єр-лізі у якості наставника.

Таким матчем для французького наставника став Крістал Пелас – Арсенал у 20 турі АПЛ. Таким чином, 68-річний тренер повторив рекорд екс-наставника Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона.

Свій перший матч в АПЛ Венгер провів у жовтні 1996 року.

Нагадаємо, що 800-й матч Венгера прийшовся на 10-й тур АПЛ.
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