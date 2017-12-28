Криштіану Роналду виграв чергову нагороду
|Криштіану Роналду - гравець року за версією Globe Soccer Awards/Реал Мадрид
Нападник Реала Криштіану Роналду став найкращим футболістом 2017 року за версією Globe Soccer Awards.
Нагороду Роналду отримав під час урочистої церемонії, яка відбулася у Дубаї.
"Ця нагорода особлива для мене. Хочу подякувати партнерам по Реалу. Це був неймовірний рік, я виграв багато особистих та командних призів. Дякую усім", - сказав Роналду під час урочистої церемонії.
Також стало відомо, що найкращою командою визнано Реал, а тренером року - керманича вершкових Зінедіна Зідана.
Найкращим чемпіонатом визнано іспанську Ла Лігу, арбітром - Фелікса Бриха з Німеччини.
Раніше повідомлялося, що Криштіану Роналду визнано атлетом року за версією асоціації європейських інформагентств.
Нагадаємо, що в цьому році Роналду також був визнаний гравцем року за версією ФІФА і отримав Золотий м'яч.
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