Арсенал переміг Крістал Пелас в 20 турі чемпіонату Англії

В 20 турі чемпіонату Англії Крістал Пелас приймав Арсенал і поступився з рахунком 2:3.

Дубль на рахунку форварда Арсенала Алексіса Санчеса.

Цей матч для наставника гармашів Арсена Венгера став 810 в АПЛ.

Чемпіонат Англії

20 тур

28 грудня

Крістал Пелас - Арсенал 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 25 Мустафі, 1:1 - 49 Таунсенд, 1:2 - 62 Санчес, 1:3 - 66 Санчес, 2:3 - 89 Томкінс

