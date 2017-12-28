56 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.12.2017 23:54
Арсенал переміг Крістал Пелас в 20 турі чемпіонату Англії
В 20 турі чемпіонату Англії Крістал Пелас приймав Арсенал і поступився з рахунком 2:3.
Дубль на рахунку форварда Арсенала Алексіса Санчеса.
Цей матч для наставника гармашів Арсена Венгера став 810 в АПЛ.
Чемпіонат Англії
20 тур
28 грудня
Крістал Пелас - Арсенал 2:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 25 Мустафі, 1:1 - 49 Таунсенд, 1:2 - 62 Санчес, 1:3 - 66 Санчес, 2:3 - 89 Томкінс
FULL-TIME Palace 2-3 Arsenal— Premier League (@premierleague) 28 грудня 2017 р.
The Gunners survive a late scare to end their hosts' 8-match unbeaten run thanks to a quick-fire Sanchez double
#CRYARS pic.twitter.com/kXK0AacjhY
Нагадаємо, що в минулому турі Арсенал зіграв внічию з Ліверпулем.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Манчестер Сіті
|20
|19
|1
|0
|61-12
|58
|2
|Манчестер Юнайтед
|20
|13
|4
|3
|43-16
|43
|3
|Челсі
|20
|13
|3
|4
|34-14
|42
|4
|Ліверпуль
|20
|10
|8
|2
|46-23
|38
|5
|Тоттенгем
|20
|11
|4
|5
|39-20
|37
|6
|Арсенал
|20
|11
|4
|5
|37-25
|37
|7
|Бернлі
|20
|9
|6
|5
|18-17
|33
|8
|Лестер
|20
|7
|6
|7
|30-30
|27
|9
|Евертон
|20
|7
|6
|7
|24-30
|27
|10
|Вотфорд
|20
|7
|4
|9
|29-35
|25
|11
|Гаддерсфілд
|20
|6
|5
|9
|18-32
|23
|12
|Брайтон
|20
|5
|6
|9
|15-25
|21
|+1
|13
|Сток Сіті
|20
|5
|5
|10
|23-41
|20
|-1
|14
|Саутгемптон
|20
|4
|7
|9
|20-30
|19
|15
|Ньюкасл
|20
|5
|3
|12
|19-30
|18
|16
|Крістал Пелас
|20
|4
|6
|10
|18-32
|18
|17
|Вест Гем
|20
|4
|6
|10
|22-38
|18
|18
|Борнмут
|20
|4
|5
|11
|18-31
|17
|19
|Вест Бромвіч
|20
|2
|9
|9
|14-27
|15
|20
|Свонсі
|20
|3
|4
|13
|11-31
|13
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