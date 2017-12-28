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28.12.2017  23:54

Арсенал переміг Крістал Пелас в 20 турі чемпіонату Англії

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В 20 турі чемпіонату Англії Крістал Пелас приймав Арсенал і поступився з рахунком 2:3.

Дубль на рахунку форварда Арсенала Алексіса Санчеса.

Цей матч для наставника гармашів Арсена Венгера став 810 в АПЛ.

Чемпіонат Англії

20 тур

28 грудня

Крістал Пелас - Арсенал 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 25 Мустафі, 1:1 - 49 Таунсенд, 1:2 - 62 Санчес, 1:3 - 66 Санчес, 2:3 - 89 Томкінс

Нагадаємо, що в минулому турі Арсенал зіграв внічию з Ліверпулем.

    І В Н П М О
  1 Манчестер Сіті 20 19 1 0 61-12 58
  2 Манчестер Юнайтед 20 13 4 3 43-16 43
  3 Челсі 20 13 3 4 34-14 42
  4 Ліверпуль 20 10 8 2 46-23 38
  5 Тоттенгем 20 11 4 5 39-20 37
  6 Арсенал 20 11 4 5 37-25 37
  7 Бернлі 20 9 6 5 18-17 33
  8 Лестер 20 7 6 7 30-30 27
  9 Евертон 20 7 6 7 24-30 27
  10 Вотфорд 20 7 4 9 29-35 25
  11 Гаддерсфілд 20 6 5 9 18-32 23
  12 Брайтон 20 5 6 9 15-25 21
+1 13 Сток Сіті 20 5 5 10 23-41 20
-1 14 Саутгемптон 20 4 7 9 20-30 19
  15 Ньюкасл 20 5 3 12 19-30 18
  16 Крістал Пелас 20 4 6 10 18-32 18
  17 Вест Гем 20 4 6 10 22-38 18
  18 Борнмут 20 4 5 11 18-31 17
  19 Вест Бромвіч 20 2 9 9 14-27 15
  20 Свонсі 20 3 4 13 11-31 13

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