Рахунки Приватбанку арештовані за позовом Суркісів

Григорій Суркіс та Ігор Суркіс

Окружний адмінсуд Києва відхилив апеляцію Приватбанку у справі про арешт рахунків на вимогу сім'ї Суркісів.

Виконавча служба вже заарештувала активи банку після винесення рішення, пише Трибуна.

Нагадаємо, що Київський апеляційний адміністративний суд зобов'язав Приватбанк повернути сім'ї братів Суркісів значну суму грошей, яку ті тримали на рахунках цієї фінансової установи.

Ідеться про 1,05 млрд гривень, 266,2 тис. доларів США і 7,8 тис. євро.