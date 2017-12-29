Коваль: Ярмоленко, мабуть, не довіряє мені

Максим Коваль / Динамоманія

Півзахисник Боруссії Д Андрій Ярмоленко не довіряє своєму колишньому партнеру по Динамо Максиму Ковалю.

Про це голкіпер сказав, коментуючи переїзд українця до Німеччини, пише офіційний сайт Динамо.

"Особисто для мене вдалим був виїзний матч з Янг Бойз у кваліфікації Ліги Чемпіонів, хоч я і пропустив прикрий гол на останніх хвилинах. Також хотів би відзначити гру з Шахтарем. А ось найгірший - матч із Зорею, коли зіграли внічию 4:4", - розповів воротар.

"Коли дізнався, що Ярмоленко переходить у Боруссію, відчув радість. Вважаю, що він заслужив такий трансфер. Із друзів я дізнався останній. Мені, напевно, Андрій не довіряє, тому що я можу проговоритися", - зізнався Максим.

"Упевнений, що Динамо зможе вийти у фінал Ліги Європи. Про АЕК знаю, що там грає Дмитро Чигринський", - підсумував Коваль.

На думку Зозулі, Коваль - найкраща заміна легендарному Шовковському.

Нагадаємо, що Ярмоленко взяв участь у найкрасивішому голі Боруссії за версією Бундесліги.