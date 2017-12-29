Віце-президент Ворскли: У багатьох клубів УПЛ одне завдання - максимальний результат при мінімальних витратах
|Олег Лисак
Клуби української Прем'єр-ліги шукають шляхи найменшої втрати ресурсів.
Про це повідомив віце-президент полтавської Ворскли Олег Лисак.
"На сьогодні в багатьох клубах УПЛ одне завдання - максимальний результат при мінімальних витратах. Хочемо досягти рівня максимально об'єктивних витрат за набрані в УПЛ очки", - розповів спеціаліст.
"Оцінюємо ситуацію так, що треба, по-перше, утримати футболістів у команді. Так, ми шукаємо нападника, за деяких обставин можемо шукати лівого захисника і можливі ще точкові завдання", - анонсував віце-президент.
"Але головне, повторюся - утримати той склад, який є зараз. Революцій у кадровому плані робити не будемо", - цитує Лисака спортарена.
Нагадаємо, що у Ворскли є борги річної давнини перед деякими футболістами.
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