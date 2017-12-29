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29.12.2017  16:18

Кейн через хворобу може пропустити гру зі Свонсі

Гаррі Кейн

Найкращий бомбардир світу у 2017-му році Гаррі Кейн захворів і може не зіграти у наступному матчі АПЛ.

Про це повідомив головний тренер Тоттенгема Маурісіо Почеттіно, повідомляє Sky Sports.

Футболіста не було на останньому тренуванні команди.

"Гаррі залишився у себе вдома. Лікар перебуває там разом із ним. Чи буде Кейн готовий зіграти проти Свонсі? Я не знаю. Подивимося, як відреагує організм", - цитує наставника Трибуна.

Матч Свонсі - Тоттегнем відбудеться 2 січня о 21:45.

Нагадаємо, що Тоттенгем підвищить зарплату форварду, щоб він не перейшов до Реала.
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