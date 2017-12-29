30 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.12.2017 16:18
Кейн через хворобу може пропустити гру зі Свонсі
|Гаррі Кейн
Найкращий бомбардир світу у 2017-му році Гаррі Кейн захворів і може не зіграти у наступному матчі АПЛ.
Про це повідомив головний тренер Тоттенгема Маурісіо Почеттіно, повідомляє Sky Sports.
Футболіста не було на останньому тренуванні команди.
"Гаррі залишився у себе вдома. Лікар перебуває там разом із ним. Чи буде Кейн готовий зіграти проти Свонсі? Я не знаю. Подивимося, як відреагує організм", - цитує наставника Трибуна.
Матч Свонсі - Тоттегнем відбудеться 2 січня о 21:45.
Нагадаємо, що Тоттенгем підвищить зарплату форварду, щоб він не перейшов до Реала.
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