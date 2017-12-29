Черкаський Дніпро продовжив контракт із ключовим гравцем

Олег Тарасенко

Захисник команди Олег Тарасенко пролонгував контракт із клубом на півтора року - до літа 2019-го.

Про це повідомляє офіційний сайт дніпрян.

"Переконаний, що в другій частині сезону Тарасенко віддасть усі сили, аби посприяти покращенню турнірної ситуації для Черкаського Дніпра. Можна сказати, що він є одним із символів цієї команди і на нього орієнтуються як молоді, так і досвідчені футболісти", - повідомив тренер Дніпра Ігор Столовицький.

Зазначимо, що наразі Черкаський Дніпро посідає останню сходинку Першої ліги.

Нагадаємо, що Столовицький очолив команду 1 грудня.