Гравець Вереса: Новини про Вірта черпаю тільки з інтернету

Руслан Степанюк

Нападник Вереса Руслан Степанюк не знає, як розвиватимуться події навколо тренерського містка рівненської команди.

Про це він сказав, коментуючи можливу відставку нинішнього керманича Юрія Вірта.

"Поки черпаю новини тільки з інтернету. Не знаю, як буде далі, але при Юрії Вірті в колективі хороша атмосфера, можна сказати, сімейна, все робиться на довірі. Та й результат команда продемонструвала гідний", - цитує Степанюка Команда №1.

Нагадаємо, що, за повідомленнями ЗМІ, Вірт уже покинув команду, утім офіційного підтвердження цьому немає.

На його місце претендують Віталій Кварцяний і ще декілька спеціалістів.

Сам Вірт не коментує інформацію про своє звільнення.