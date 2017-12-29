Кадар: У Динамо немає такої гнучкості складу, як у Шахтаря

Тамаш Кадар

Склад київського Динамо слабший, ніж у донецького Шахтаря.

Про це сказав захисник киян Тамаш Кадар, пише Nemzeti Sport.

"У цьому сезоні ми зуміли обіграти Шахтар на його полі, а потім зіграли з ним унічию в домашньому поєдинку. Навесні боротьба між нашими клубами за чемпіонство триватиме", - вважає угорець.

"Але легко нам не буде – у нас немає такої гнучкості складу, як у Шахтаря, оскільки поки що не всі молоді футболісти здатні повноцінно замінити того чи іншого досвідченого виконавця – таким хлопцям не вистачає досвіду", - цитує Кадара Футбол 24.

Нагадаємо, що Кадар незадоволений рівнем київського Динамо і хотів би пограти в сильнішій команді.