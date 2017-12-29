436 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.12.2017 20:43
Верес повернув атакувального гравця у Шахтар
|Сергій Гринь/НК Верес
Вінгер Сергій Гринь, який виступав за рівненський Верес на правах оренди, повертається у донецький Шахтар.
Про це повідомив президент рівнян Олексій Хахльов.
Таким чином, 23-річний уродженець Донбасу та вихованець Шахтаря може або відправитися на збори із гірниками, або перейти на правах оренди в іншу команду.
Зазначимо, що Гринь не грав практично півроку - у серпні він травмував хрестоподібні зв'язки коліна та вибув на тривалий строк.
Раніше повідомлялося, що керівництво Вереса відправило у відставку головного тренера Юрія Вірта.
Також стало відомо, що до команди прийшов колишній захисник молодіжного складу київського Динамо.
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