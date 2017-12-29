Верес повернув атакувального гравця у Шахтар

Сергій Гринь/НК Верес

Вінгер Сергій Гринь, який виступав за рівненський Верес на правах оренди, повертається у донецький Шахтар.

Про це повідомив президент рівнян Олексій Хахльов.

Таким чином, 23-річний уродженець Донбасу та вихованець Шахтаря може або відправитися на збори із гірниками, або перейти на правах оренди в іншу команду.

Зазначимо, що Гринь не грав практично півроку - у серпні він травмував хрестоподібні зв'язки коліна та вибув на тривалий строк.

Раніше повідомлялося, що керівництво Вереса відправило у відставку головного тренера Юрія Вірта.

Також стало відомо, що до команди прийшов колишній захисник молодіжного складу київського Динамо.