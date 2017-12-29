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29.12.2017  21:04

Тренер Ліверпуля про рекордний трансфер: Гроші - це останнє, про що ми думаємо

 Вірджіл ван Дейк/Instagram

Якщо клуб хоче придбати того чи іншого футболіста, то він не може вплинути на ціну, а може прийняти чи не приймати пропозицію.

Про це заявив головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп, коментуючи рекордний за грошима трансфер захисника Вірджіла ван Дейка.

"Якщо є бажання підписати футболіста, то ціна - останнє, про що я думаю. Справа зовсім не в тому, що мені подобається розкидатися грошима. Справа лише в тому, що ми думаємо про футболіста", - заявив німецький спеціаліст.

"Вам називають вартість гравця, ви можете прийняти її або не приймати. За останні місяці і роки у футболі відбулися великі зміни. Ми повинні пристосуватися до них", - цитує Клоппа ESPN FC.

Нагадаємо, Ліверпуль заплатив Саутгемптону 75 мільйонів фунтів.

Юрген Клопп пояснив величезні витрати на придбання футболіста тим, що він зможе допомогти Ліверпулю.

Раніше агент розповів, як у 2013 році ван Дейк ледь не переїхав грати за Металіст.
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