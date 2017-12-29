Тренер Ліверпуля про рекордний трансфер: Гроші - це останнє, про що ми думаємо
|Вірджіл ван Дейк/Instagram
Якщо клуб хоче придбати того чи іншого футболіста, то він не може вплинути на ціну, а може прийняти чи не приймати пропозицію.
Про це заявив головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп, коментуючи рекордний за грошима трансфер захисника Вірджіла ван Дейка.
"Якщо є бажання підписати футболіста, то ціна - останнє, про що я думаю. Справа зовсім не в тому, що мені подобається розкидатися грошима. Справа лише в тому, що ми думаємо про футболіста", - заявив німецький спеціаліст.
"Вам називають вартість гравця, ви можете прийняти її або не приймати. За останні місяці і роки у футболі відбулися великі зміни. Ми повинні пристосуватися до них", - цитує Клоппа ESPN FC.
Нагадаємо, Ліверпуль заплатив Саутгемптону 75 мільйонів фунтів.
Юрген Клопп пояснив величезні витрати на придбання футболіста тим, що він зможе допомогти Ліверпулю.
Раніше агент розповів, як у 2013 році ван Дейк ледь не переїхав грати за Металіст.
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