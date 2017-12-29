У Прикарпатті розповіли про проблеми із спонсорами клубу
|У Прикарпаття немає проблем із фінансуванням/galka.if.ua
Івано-Франківське Прикарпаття має певні проблеми із спонсорами.
Про це заявив головний тренер команди Володимир Ковалюк.
"Є проблеми зі спонсорами. Коли говориш, що всі задоволені, що є команда, і футбол, а гроші ніхто вкладати не хоче. Не знаю чому. Поки є маленькі спонсори, які, наприклад, воду постачають, але вони не впливають на фінансовий стан клубу, - розповів Ковалюк.
При цьому керманич підкреслив, що фінансування клубу забезпечується місцевою владою.
"Можна тільки подякувати нашій владі за підтримку, яку команда має на даний момент. За півтора року у нас не було ніяких проблем з фінансуванням. Ми поставили завдання потрапити в Першу лігу, і я говорив з представниками міста і області, мене запевнили, що кошти будуть", - цитує тренера UA-Футбол.
Нагадаємо, що за результатами першої частини сезону у першості Другої ліги Прикарпаття йде на другому місці у групі А.
Раніше повідомлялося, що гравець Прикарпаття перейшов до рівненського Вереса.
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