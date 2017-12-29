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29.12.2017  21:42

Шахтар зберіг у складі молодого українця

 Денис Арендарук (у центрі)/ФК Шахтар

21-річний нападник Шахтаря Денис Арендарук підписав із командою новий контракт.

Угоду із вихованцем запорізького футболу розраховано на три роки. 

Про підписання контракту оголосив агент футболіста Іван Піроженко. 

"Фіналіст юнацької Ліги чемпіонів (Юнацької Ліги УЄФА - ред.), Денис Арендарук підписав трирічний контракт з донецьким Шахтарем. Бажаю удачі Денису і ласкаво просимо в нашу сім'ю", - написав Піроженко на своїй сторінці у Facebook.

Арендарук перебуває в академії Шахтаря з 2010 року. У сезоні-2017/18 нападник грає у молодіжній першості Прем'єр-ліги. Так, у 18 матчах він забив 3 голи. 

Раніше повідомлялося, що вінгер Сергій Гринь повернувся до Шахтаря з оренди з рівненського Вереса.

Також була інформація, що новий контракт запропоновано головному тренеру Шахтаря Паулу Фонсеці


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