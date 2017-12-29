Стало відомо про рекордні фінансові показники англійського гранду

ФК Челсі

Челсі оприлюднив результати діяльності у фінансовому році, який завершився 30 червня 2017 року.

Так, згідно із звітністю, можна стверджувати, що Челсі продовжує працювати в повній відповідності з правилами фінансового фейр-плей УЄФА.

Фінансовий оборот склав 361,3 мільйона фунтів, що на 9,8 відсотка вище, ніж у минулому фінансовому році (329,1 мільйона фунтів).

Загальний прибуток пенсіонерів склав 15,3 мільйона фунтів. Важливо те, що загальний прибуток сформувався також й завдяки прибутку на трансферному ринку в розмірі 69,2 мільйона фунтів.

Очікується, що обороти клубу продовжать рости, адже 1 липня 2017 го року в силу вступила рекордна в історії Челсі угода з Nike, а команда вийшла в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль встановив світовий рекорд за вартістю захисника, придбавши Вірджіла ван Дейка у Саутгемптона за 75 мільйонів фунтів. У тому числі мерсисайдці перебили пропозицію від Челсі.

Також раніше стало відомо, що Челсі увійшов у топ-3 учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за сумарною вартістю усіх гравців.