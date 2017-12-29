Гаттузо про вихід Мілана у півфінал Кубку Італії: Я не чарівник
|Дженнаро Гаттузо/gazzetta.it
Мілану належить виконати великий обсяг роботи, щоб стабілізувати результати у нинішньому сезоні.
Про це заявив головний тренер команди Дженнаро Гаттузо, коментуючи перемогу над Інтером в 1/4 фіналу Кубку Італії.
"Я не чарівник. Був складний матч, нам треба рухатися крок за кроком. Команді необхідно продовжувати в тому ж дусі. Гравці повинні працювати і показувати такий самий стосунок до справи. Ми хочемо закінчити першу частину сезону на мажорній ноті. У нас є проблеми, ми про них знаємо", - заявив тренер.
"Матч проти Інтера був важливий, він дав нам сил. Попереду зустріч проти Фіорентини, але у нас є втома", - цитує Goal Гаттузо.
Раніше повідомлялося, що попередній керманич Мілана Вінченцо Монтелла очолив Севілью.
При цьому до перемоги Мілана у Кубку ходили чутки, що клуб може звільнити Гаттузо та повернути Монтеллу.
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua