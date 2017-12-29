Гаттузо про вихід Мілана у півфінал Кубку Італії: Я не чарівник

Дженнаро Гаттузо/gazzetta.it

Мілану належить виконати великий обсяг роботи, щоб стабілізувати результати у нинішньому сезоні.

Про це заявив головний тренер команди Дженнаро Гаттузо, коментуючи перемогу над Інтером в 1/4 фіналу Кубку Італії.

"Я не чарівник. Був складний матч, нам треба рухатися крок за кроком. Команді необхідно продовжувати в тому ж дусі. Гравці повинні працювати і показувати такий самий стосунок до справи. Ми хочемо закінчити першу частину сезону на мажорній ноті. У нас є проблеми, ми про них знаємо", - заявив тренер.

"Матч проти Інтера був важливий, він дав нам сил. Попереду зустріч проти Фіорентини, але у нас є втома", - цитує Goal Гаттузо.

Раніше повідомлялося, що попередній керманич Мілана Вінченцо Монтелла очолив Севілью.

При цьому до перемоги Мілана у Кубку ходили чутки, що клуб може звільнити Гаттузо та повернути Монтеллу.