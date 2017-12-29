93 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]29.12.2017 22:35
Верес хоче зіграти із Десною "матч дружби"
|Фото: veres.club
Рівненський Верес навесні планує у Чернігові провести товариську зустріч із місцевою Десною.
Таким чином рівняни та чернігівці хочуть владнати непорозуміння, яке виникло влітку 2017 року: нагадаємо, що тоді за спортивним принципом підвищитися у класі мала саме Десна, проте через проблеми із атестацією, врешті-решт у Прем'єр-лігу вийшов Верес, незважаючи на те, що команда зайняла третє місце.
Завдяки "матчу дружби" у Вересі розраховують на те, що будь-які неприємні моменти будуть забуті, пише СпортАрена.
Раніше повідомлялося, що керівництво Вереса відправило у відставку головного тренера Юрія Вірта.
Також президент ФФУ Андрій Павелко заявив, що Десна майже вирішила проблеми, які не дозволили їй вийти в УПЛ.
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