Верес хоче зіграти із Десною "матч дружби"

Фото: veres.club

Рівненський Верес навесні планує у Чернігові провести товариську зустріч із місцевою Десною.

Таким чином рівняни та чернігівці хочуть владнати непорозуміння, яке виникло влітку 2017 року: нагадаємо, що тоді за спортивним принципом підвищитися у класі мала саме Десна, проте через проблеми із атестацією, врешті-решт у Прем'єр-лігу вийшов Верес, незважаючи на те, що команда зайняла третє місце.

Завдяки "матчу дружби" у Вересі розраховують на те, що будь-які неприємні моменти будуть забуті, пише СпортАрена.

Раніше повідомлялося, що керівництво Вереса відправило у відставку головного тренера Юрія Вірта.

Також президент ФФУ Андрій Павелко заявив, що Десна майже вирішила проблеми, які не дозволили їй вийти в УПЛ.