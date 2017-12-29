Наполі завершив рік скромною перемогою над Кротоне у матчі 19-го туру Серії А

Марек Гамшик/SSC Napoli Twitter

Рекордсмен Наполі Марек Гамшик приніс перемогу 1:0 своїй команді над Кротоне уматчі 19-го туру першості Серії А.

Словацький футболіст відзначився на 17-й хвилині.

Завдяки перемозі неаполітанці завершують 2017 рік на вершині турнірної таблиці чемпіонату. Наполі випереджає Ювентус на 4 очки, проте 30 грудня туринська команда зустрінеться із Вероною на виїзді і має шанс скоротити відставання від опонента.

Чемпіонат Італії

Серія А

19-й тур

29 грудня

Кротоне - Наполі - 0:1 (0:1)

Гол: 17 Гамшик.

Інші матчі 19-го туру відбудуться 30 грудня.

Нагадаємо, Марек Гамшик побив бомбардирський рекорд легендарного Марадони у Наполі.

Раніше повідомлялося, що 27 грудня Мілан несподівано здолав Інтер в 1/4 фіналу Кубку Італії. Наполі свій матч цієї стадії проведе 2 січня, суперник неаполітанців - Аталанта.