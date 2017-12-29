Наполі завершив рік скромною перемогою над Кротоне у матчі 19-го туру Серії А
|Марек Гамшик/SSC Napoli Twitter
Рекордсмен Наполі Марек Гамшик приніс перемогу 1:0 своїй команді над Кротоне уматчі 19-го туру першості Серії А.
Словацький футболіст відзначився на 17-й хвилині.
Завдяки перемозі неаполітанці завершують 2017 рік на вершині турнірної таблиці чемпіонату. Наполі випереджає Ювентус на 4 очки, проте 30 грудня туринська команда зустрінеться із Вероною на виїзді і має шанс скоротити відставання від опонента.
⏱ FULL TIME— Official SSC Napoli (@sscnapoli) 29 грудня 2017 р.
Il Capitano fa 1⃣1⃣7⃣ e ci regala altri 3⃣ punti: vetta conservata 👏
⚽ #CrotoneNapoli 0-1
🇮🇹 #SerieATIM
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/oDt38kTchY
Чемпіонат Італії
Серія А
19-й тур
29 грудня
Кротоне - Наполі - 0:1 (0:1)
Гол: 17 Гамшик.
Інші матчі 19-го туру відбудуться 30 грудня.
Нагадаємо, Марек Гамшик побив бомбардирський рекорд легендарного Марадони у Наполі.
Раніше повідомлялося, що 27 грудня Мілан несподівано здолав Інтер в 1/4 фіналу Кубку Італії. Наполі свій матч цієї стадії проведе 2 січня, суперник неаполітанців - Аталанта.
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