Стало відомо, як Ярмоленко переживає невдачі своїх команд
|Андрій Ярмоленко у футболці Боруссії Д/bvb.de
Гравець Боруссії Д та збірної України Андрій Ярмоленко дуже складно переживає невдачі.
Про це розповів його друг та колишній партнер по Динамо Сергій Сидорчук.
"Після тих поразок на чемпіонаті Європи (Євро-2016 - ред.) та невдач Динамо він дуже сильно переживав", - зізнався капітан киян.
"Як він виходить із цього? Він - сам собі аналітик, все прокрутить тисячу разів, де вчинив неправильно, і голову собі попелом посипає. Він дуже сильно переживає щодо невдач. І не тільки у футболі", - розповів Сидорчук в ефірі програми Вацко light.
Нагадаємо, Ярмоленко та Сидорчук виступали разом у Динамо з 2012 року. Також після переходу Ярмоленка у Боруссію Д вони залишаються партнерами по збірній України.
Раніше повідомлялося, що Ярмоленко потрапив у топ-25 найдорожчих футболістів Бундесліги.
Раніше Сидорчук розповів про тренерський процес у Динамо під час тренерства Олега Блохіна.
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