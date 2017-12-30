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30.12.2017  14:37

Стало відомо, як Ярмоленко переживає невдачі своїх команд

 Андрій Ярмоленко у футболці Боруссії Д/bvb.de

Гравець Боруссії Д та збірної України Андрій Ярмоленко дуже складно переживає невдачі. 

Про це розповів його друг та колишній партнер по Динамо Сергій Сидорчук.

 "Після тих поразок на чемпіонаті Європи (Євро-2016 - ред.) та невдач Динамо він дуже сильно переживав", - зізнався капітан киян.

"Як він виходить із цього? Він - сам собі аналітик, все прокрутить тисячу разів, де вчинив неправильно, і голову собі попелом посипає. Він дуже сильно переживає щодо невдач. І не тільки у футболі", - розповів Сидорчук в ефірі програми Вацко light.

Нагадаємо, Ярмоленко та Сидорчук виступали разом у Динамо з 2012 року. Також після переходу Ярмоленка у Боруссію Д вони залишаються партнерами по збірній України.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко потрапив у топ-25 найдорожчих футболістів Бундесліги.

Раніше Сидорчук розповів про тренерський процес у Динамо під час тренерства Олега Блохіна.
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