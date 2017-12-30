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30.12.2017  14:50

Названо найкращого футболіста Шахтаря у 2017 році

 Марлос/ФК Шахтар

Атакувального гравця Шахтаря Марлоса визнано найкращим у 2017 році. 

Про це стало відомо після оприлюднення результатів опитування вболівальників команди.

В голосуванні враховувалися голоси, які відвідувачі сайту віддавали у голосуванні за найкращого гравця місяця. І хоча Марлос поділив кількість перемог у цій номінації із воротарем Андрієм П'ятовим, за загальною кількістю голосів натуралізований українець опинився вище. 

На третьому місці розташувався Тайсон, на четвертому - його партнер по збірній Бразилії Бернард. 

У нинішньому сезоні Тайсон провів у футболці Шахтаря 26 матчів, забивши у них 11 голів та віддавши 5 гольових передач. 

Як повідомлялося раніше, Марлоса визнали найкращим у 2017 році капітани команд Прем'єр-ліги.
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