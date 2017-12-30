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30.12.2017  15:04

Гравець Динамо відмовився переходити у Фенербахче

 Сергій Сидорчук/ФК Динамо

Півзахисник Динамо Сергій Сидорчук не хоче переходити у Фенербахче та жоден з турецьких клубів, незважаючи на наявні пропозиції.

Про це заявив сам футболіст в ефірі передачі Вацко light.

"Не сильно хотів у Туреччину. Спостерігаю за цим чемпіонатом, але хочу спробувати себе в Європі. Ще до переходу Ярмоленка мені подобалася Бундесліга", - пояснив свою позицію Сидорчук.

Нагадаємо, що футболіст виступає у Динамо з 2012 року. За цей час він зіграв 151 матч у біло-синій футболці, забивши 12 голів та віддавши 11 гольових передач.

Наразі Сидорчук відновлюється після травми та скоріше за все візьме участь у зборах Динамо в січні.

Як відомо, у Туреччину може відправитися нападник Динамо Артем Кравець.

Раніше Сидорчук розповів про тренерський процес у Динамо під час тренерства Олега Блохіна.
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