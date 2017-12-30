Гравець Динамо відмовився переходити у Фенербахче
|Сергій Сидорчук/ФК Динамо
Півзахисник Динамо Сергій Сидорчук не хоче переходити у Фенербахче та жоден з турецьких клубів, незважаючи на наявні пропозиції.
Про це заявив сам футболіст в ефірі передачі Вацко light.
"Не сильно хотів у Туреччину. Спостерігаю за цим чемпіонатом, але хочу спробувати себе в Європі. Ще до переходу Ярмоленка мені подобалася Бундесліга", - пояснив свою позицію Сидорчук.
Нагадаємо, що футболіст виступає у Динамо з 2012 року. За цей час він зіграв 151 матч у біло-синій футболці, забивши 12 голів та віддавши 11 гольових передач.
Наразі Сидорчук відновлюється після травми та скоріше за все візьме участь у зборах Динамо в січні.
Як відомо, у Туреччину може відправитися нападник Динамо Артем Кравець.
Раніше Сидорчук розповів про тренерський процес у Динамо під час тренерства Олега Блохіна.
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