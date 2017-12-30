Екс-форвард Дніпра показав фото жахливої травми ноги

Нікола Калинич/Instagram

Екс-форвард Дніпра Нікола Калинич, який зараз виступає за Мілан, пояснив причину пропуску матчу 19-го туру Серії А проти Фіорентини.

Калинич виставив на своїй сторінці в Instagram фото стопи із відмітинами від шипів суперника після гри 1/4 фіналу Кубку Італії проти Інтера (1:0).

Травму Калинич отримав після єдиноборства із гравцем Інтера Міланом Шкріньяром. На 75-й хвилині матчу хорвата замінили.

Цікаво, що згодом футболіст прибрав фото.

Нагадаємо, що матч Мілан - Фіорентина розпочався 30 грудня о 13-00. Цікаво, що Фіорентина - колишня команда Калинича, куди він перейшов із Дніпра.