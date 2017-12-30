Мілан розійшовся миром із Фіорентиною. Інші матчі 19-го туру Серії А
Мілан завершив нелегкий для клубу 2017 рік нічиєю 1:1 із Фіорентиною у рамках 19-го туру чемпіонату Італії.
На гол Джованні Сімеоне червоно-чорні майже одразу відповіли влучним ударом Хаканом Чалханоглу.
Таким чином Мілан не зміг обійти Фіорентину у турнірній таблиці, залишившись на 9-му місці.
🔚 Full-time at the Artemio Franchi / Fischio finale#FiorentinaMilan 1-1— AC Milan (@acmilan) 30 грудня 2017 р.
74' @hakanc10 ⚽️🔴⚫️ pic.twitter.com/ucxK3d7v4C
Чемпіонат Італії
Серія А
19-й тур
30 грудня
Фіорентина - Мілан - 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 71 Сімеоне, 1:1 - 74 Чалханоглу.
Торіно - Дженоа - 16:00.
Сампдорія - СПАЛ - 16:00.
Рома - Сассуоло - 16:00
Болонья - Удінезе - 16:00.
Беневенто - К'єво - 16:00
Аталанта - Кальярі - 16:00
Інтер - Лаціо - 19:00
Верона - Ювентус - 21:45.
Напередодні у рамках 19-го туру Наполі на виїзді здолав Кротоне.
Нагадаємо, Мілан проводив матч без форварда Ніколи Калинича, який отримав травму у матчу Кубку.
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