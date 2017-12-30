Мілан розійшовся миром із Фіорентиною. Інші матчі 19-го туру Серії А

Мілан завершив нелегкий для клубу 2017 рік нічиєю 1:1 із Фіорентиною у рамках 19-го туру чемпіонату Італії.

На гол Джованні Сімеоне червоно-чорні майже одразу відповіли влучним ударом Хаканом Чалханоглу.

Таким чином Мілан не зміг обійти Фіорентину у турнірній таблиці, залишившись на 9-му місці.

Чемпіонат Італії

Серія А

19-й тур

30 грудня

Фіорентина - Мілан - 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 71 Сімеоне, 1:1 - 74 Чалханоглу.

Торіно - Дженоа - 16:00.

Сампдорія - СПАЛ - 16:00.

Рома - Сассуоло - 16:00

Болонья - Удінезе - 16:00.

Беневенто - К'єво - 16:00

Аталанта - Кальярі - 16:00

Інтер - Лаціо - 19:00

Верона - Ювентус - 21:45.

Напередодні у рамках 19-го туру Наполі на виїзді здолав Кротоне.

Нагадаємо, Мілан проводив матч без форварда Ніколи Калинича, який отримав травму у матчу Кубку.