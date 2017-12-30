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30.12.2017  16:30

Реконструкція стадіону у Рівному: у Вересі назвали несподівану причину затримки

 Стадіон Авангард/rivne.glo.ua

Реконструкція стадіону Авангард у Рівному, який мав стати домашньою ареною Вереса, затримується через певні причини.

Одна із найголовніших - відсутність парковки, повідомив в інтерв'ю СпортАрена президент Вереса Олексій Хахльов.

"Основна проблема - відсутність місця для паркування на 700 автомобілів. Це поставило шлагбаум перед початком будівельних робіт ", - розповів Хахльов.

Повідомляється, що один з варіантів виконати цю норму - передбачити багаторівневу парковку.

За словами президента Вереса, фінансування реконструкції Авангарду в Рівному (150 мільйонів гривень) можливо з двох джерел - міського та державного бюджетів.

Якщо про муніципальні гроші було відомо й раніше - Авангард буде комунальним стадіоном, як пообіцяв городянам міський голова Володимир Хомко, то про можливе фінансування з держбюджету по лінії програм розвитку регіонів стало відомо після візиту в Рівне президента ФФУ і одночасно голови бюджетного комітету парламенту Андрія Павелко .

"У парламентському бюджетному комітеті тільки чекають початку будівництва, Рівне буде не саме фінансувати об'єкт. І я прошу припинити звинувачення на адресу мера, з яким клуб тісно працює за проектом", - сказав Хахльов.

Додамо, що Верес проводить домашні матчі УПЛ на стадіоні Арена-Львів. 

Нагадаємо, раніше Хахльов подарував президенту ФФУ Андрію Павелку ікону із його зображенням.

Раніше Хахльов назвав стадіон Авангард "нашим Колізеєм"
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