Капітан Динамо: Рауль у Динамо був головніше за Реброва? Ні, це не так

Рауль Ріанчо та Сергій Ребров/ФК Динамо

Сергій Ребров насправді керував усіма процесами у Динамо під час перебування біля керма команди.

Про це заявив капітан киян Сергій Сидорчук, коментуючи чутки, що помічник керманича Рауль Ріанчо насправді вирішував все у тренувальному процесі.

"Сергій Станіславович (Ребров - ред.) був головним. Тут нічого й сказати. Усі рішення, які приймалися по гравцях, я впевнений, що їх ухвалював Сергій Станіславович. Я не знаю, як вони там вирішували між собою, але впевнений, що керував усім Ребров", - заявив Сидорчук у програмі Вацко light.

Також Сидорчук розповів, що Рауль після вдалих ігор дякував усім у роздягальні, а на наступний день влаштовував критичний розбір польотів. Якщо ж Динамо програвало, то навпаки - вони з Ребровим знаходили якісь позитивні моменти у таких поєдинках, і робили акцент на цьому.

Нагадаємо, Ріанчо працював у тренерському штабі Олега Блохіна, а потім і помічником Сергія Реброва.

Раніше Сидорчук розповів про тренувальний процес під час тренерства Блохіна.