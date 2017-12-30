Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
275 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
30.12.2017  16:49

Капітан Динамо: Рауль у Динамо був головніше за Реброва? Ні, це не так

 Рауль Ріанчо та Сергій Ребров/ФК Динамо

Сергій Ребров насправді керував усіма процесами у Динамо під час перебування біля керма команди.

Про це заявив капітан киян Сергій Сидорчук, коментуючи чутки, що помічник керманича Рауль Ріанчо насправді вирішував все у тренувальному процесі. 

"Сергій Станіславович (Ребров - ред.) був головним. Тут нічого й сказати. Усі рішення, які приймалися по гравцях, я впевнений, що їх ухвалював Сергій Станіславович. Я не знаю, як вони там вирішували між собою, але впевнений, що керував усім Ребров", - заявив Сидорчук у програмі Вацко light. 

Також Сидорчук розповів, що Рауль після вдалих ігор дякував усім у роздягальні, а на наступний день влаштовував критичний розбір польотів. Якщо ж Динамо програвало, то навпаки - вони з Ребровим знаходили якісь позитивні моменти у таких поєдинках, і робили акцент на цьому.

Нагадаємо, Ріанчо працював у тренерському штабі Олега Блохіна, а потім і помічником Сергія Реброва. 

Раніше Сидорчук розповів про тренувальний процес під час тренерства Блохіна.


Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
06.12.2017
Футбол

Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
17:27
Хокей. Збірна України (U-18) виграла Кубок чотирьох націй у Будапешті
16:49
Футбол. Капітан Динамо: Рауль у Динамо був головніше за Реброва? Ні, це не так
16:30
Футбол. Реконструкція стадіону у Рівному: у Вересі назвали несподівану причину затримки
16:16
Футбол. Мілан розійшовся миром із Фіорентиною. Інші матчі 19-го туру Серії А
15:34
Футбол. Екс-форвард Дніпра показав фото жахливої травми ноги
15:04
Футбол. Гравець Динамо відмовився переходити у Фенербахче
14:50
Футбол. Названо найкращого футболіста Шахтаря у 2017 році
14:37
Футбол. Стало відомо, як Ярмоленко переживає невдачі своїх команд
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 


Touareg или Prado? Сделай свой выбор!


Інтерв'ю
 
Публікації
07.12.2017

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Рафаїлов: Я не даю інтерв'ю телеканалу Футбол. І рекомендую нашим футболістам
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!