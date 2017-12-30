Переможець Євро у складі юніорської збірної України завершив кар'єру у 27 років
|Віталій Віценець (у темній футболці)/ФК Маріуполь
У Маріуполі підтвердили завершення кар'єри півзахисником Віталієм Віценцем.
27-річний футболіст ще місяц тому оголосив, що йде з футболу через хронічну травму коліна, проте офіційно у клубі оголосили про це лише зараз.
Вихованець донецького Шахтаря у 2009 році у складі юніорської збірної України став переможцем домашнього Євро, проте так і не спромігся проявити себе у дорослому футболі.
За Маріуполь він провів 38 матчів, забивши у них 2 голи. Також Віценець виступав за Шахтар (24 матчі, 2 голи), Зорю (14 ігор, 2 голи) та ФК Севастополь (9-1).
Нагадаємо, що вперше вихованець Шахтаря завершив кар'єру в 2016 році через серйозні проблеми з коліном, викликаних лікарською помилкою.
Раніше стало відомо, що Маріуполь підписав контракт із українським центрхавом, який виступав у Росії.
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