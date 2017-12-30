Переможець Євро у складі юніорської збірної України завершив кар'єру у 27 років

Віталій Віценець (у темній футболці)/ФК Маріуполь

У Маріуполі підтвердили завершення кар'єри півзахисником Віталієм Віценцем.

27-річний футболіст ще місяц тому оголосив, що йде з футболу через хронічну травму коліна, проте офіційно у клубі оголосили про це лише зараз.

Вихованець донецького Шахтаря у 2009 році у складі юніорської збірної України став переможцем домашнього Євро, проте так і не спромігся проявити себе у дорослому футболі.

За Маріуполь він провів 38 матчів, забивши у них 2 голи. Також Віценець виступав за Шахтар (24 матчі, 2 голи), Зорю (14 ігор, 2 голи) та ФК Севастополь (9-1).

Нагадаємо, що вперше вихованець Шахтаря завершив кар'єру в 2016 році через серйозні проблеми з коліном, викликаних лікарською помилкою.

Раніше стало відомо, що Маріуполь підписав контракт із українським центрхавом, який виступав у Росії.