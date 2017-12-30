Новий керманич Вереса: Потрібно підсилити команду
|Юрій Свірков
Перед Вересом поставлена задача потрапити у шістку найкращих у першості УПЛ.
Про це заявив новий головний тренер команди Юрій Свірков.
"Завдання незмінне – перша "шестірка" Української Прем’єр-ліги. Попереду - три важливі і важкі матчі, до яких треба підійти з усією відповідальністю і дати потрібний результат", - заявив білоруський спеціаліст.
"Зміни потрібні, але в частині підсилення команди. Потрібно внести корективи в тактику гри, щоб підвищити результативність. Керівництво клубу ставить завдання, які потребують сильної, ефективної і швидкої команди на полі. Будемо працювати в цьому напрямку", - цитує Свіркова офіційний сайт Вереса.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що керівництво Вереса звільнило із посади керманича Юрія Вірта.
Згодом Вірт відверто розповів, що стало причиною його відставки.
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