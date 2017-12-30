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30.12.2017  22:13

Тренер Карпат: Клуб вирішив іти назустріч омолодженню команди

 Олег Бойчишин/ФК Карпати

Львівські Карпати у зимову перерву залишать декілька футболістів, крім Олександра Гладкого та Павла Ксьонза

Про це заявив головний тренер Карпат Олег Бойчишин. 

"Думаю, ще 3-4 футболісти, напевно, залишать команду. Поки немає конкретики, але клуб прийняв рішення зробити крок назустріч омолодженню команди", - заявив Бойчишин.

"Перш за все, нам треба визначитися, хто з нами піде далі. Тільки після цього можна буде робити висновки про те, чи вистачатиме таких гравців (мова йде про досвідчених футболістів - ред.). Для якісної роботи досвідчені гравці у кожній лінії потрібні однозначно. Їхній приклад у тренувальному процесі, побуті чи іграх повинен допомагати молоді. Зараз для мене дуже важливо, щоб ми мали у своєму розпорядженні тих гравців, які вірять у майбутнє клубу і у те, що ми можемо досягнути більшого", - цитує Бойчишина прес-служба Карпат.

За словами керманича левів, найближчим часом у Карпатах визначаться із спаринг-партнерами на зимових зборах.

Раніше повідомлялося, що екс-нападник Карпат Олександр Гладкий відмовився від переходу в угорський клуб.
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